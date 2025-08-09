Dean Cain promueve acciones de ICE

Dean Cain, recordado por interpretar a Superman en la popular serie de los años 90 Lois & Clark, vuelve a los titulares, pero no por salvar al mundo, sino por su nuevo rol como embajador de reclutamiento del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos).

En sus redes, el actor de 59 años anunció su apoyo a la campaña de contratación del ICE, promoviendo bonos de hasta 50 mil dólares y beneficios como pago de préstamos estudiantiles y planes de jubilación. “Soy un oficial de policía jurado, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros primeros respondedores para garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo hablar de ello”, afirmó Cain en el video, en el que también expresó su respaldo a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las reacciones no tardaron. En redes sociales, muchos criticaron que el actor que dio vida a Superman, un inmigrante de Krypton defensor de la justicia, ahora promocione una agencia señalada por sus políticas contra migrantes. Cain no se inmutó. “Ni de casualidad”, respondió ante las críticas.