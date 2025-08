Dean Cain revela que fue acosado

Mientras interpretaba a uno de los superhéroes más icónicos, Dean Cain enfrentaba una situación que nunca salió del set: el actor fue víctima de acoso sexual, según reveló esta semana en entrevista con Variety.

Cain, conocido por su papel de Superman en la serie Lois & Clark: las nuevas aventuras de Superman, aseguró al medio estadounidense que el incidente ocurrió durante las grabaciones en los años 90; sin embargo, se negó a dar detalles.

Lo que sí aclaró es que, si se hubiera atrevido a hablar en aquel entonces, su caso habría desatado un gran escándalo dentro de la industria. “Podría haber tenido la mayor demanda por acoso sexual en la historia de Hollywood”, dijo.

La producción, transmitida entre 1993 y 1997, concluyó de manera repentina tras finalizar su cuarta temporada, a pesar de que ya se habían escrito guiones para una quinta. Según Variety, había rumores sobre tensiones detrás de cámaras, algo que Cain tampoco confirmó.

Otras confesiones

Además de la agresión que sufrió, el actor también tocó temas como las condiciones laborales a las que estuvo expuesto: desde jornadas de trabajo interminables, hasta rutinas extenuantes y físicamente agotadoras, como el tener que permanecer colgado por horas para las escenas de vuelo. “No llega sangre a las piernas. Después de estar colgado durante horas, tenía que darme un masaje para que la sangre fluyera de un cuadrante a otro”, recordó.

Asimismo, afirmó que se sintió explotado por el estudio, ya que jamás recibió las regalías que le correspondían y, aunque después quiso demandar, le aconsejaron no hacerlo. “George Clooney lo hizo con ‘Urgencias’ y obtuvo una gran indemnización. Pero me dijeron que no mordiera la mano que me alimenta”, señaló.

Cain explicó que esta situación lo alejó para siempre de la pantalla chica, ya que, en su experiencia, hacer una serie “se siente como si me asfixiara”. En los últimos días, el actor se ha mantenido en medio de la polémica por ser partidario del presidente Donald Trump, además de expresar públicamente su desacuerdo con la nueva película de Superman dirigida por James Gunn.