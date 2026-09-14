Debo, puedo y quiero llega a Vix

Se han cumplido diez años de la muerte de uno de los artistas más importantes de México, Juan Gabriel, pero su ausencia ha sido solo física, porque su legado musical lo ha mantenido vigente entre el gusto del público y además ha conquistado a nuevas audiencias, a través de trabajos como el documental Juan Gabriel: debo, puedo y quiero.

Se trata de una mirada muy personal a la vida de Alberto Aguilera Valadez, nombre real de compositor, ya que por primera vez se tuvo acceso al archivo personal del cantante, el cual está compuesto de cientos de videos en distintos formatos, y grabaciones en casets, que el llamado divo de Juárez fue recopilando de su día a día desde la década de los 70 hasta el año de su muerte en 2016, ya que siempre se hacía acompañar de una cámara a donde quiera que fuera.

Cineasta

La directora María José Cuevas, quien ha realizado documentales como Bellas de noche (2016) y La Dama del Silencio: el caso Mataviejitas (2023); fue la encargada de darle un orden y un discurso visual a todo este material, que nos ofrece la posibilidad de conocer cómo era la vida de Juan Gabriel junto a su familia, sus amigos y colaboradores, su faceta como padre, entre muchas otras situaciones que no se habían revelado y que humanizan a este ídolo.

Aunque el material esta disponible desde octubre de 2025 en la plataforma Netflix, como una forma de rendirle homenaje en su décimo aniversario luctuoso, Televisa Univisión tendrá los cuatro capítulos disponibles en su plataforma el 20 de septiembre, pero solo estará por un mes.