Dechakhal, con espíritu sombrío

El dúo Dechakhal, integrado por Gin y Salva, mantienen una actividad constante que los hará regresar a Perú este fin del año. Pero antes, con su EP Cenote, lanzado hace un par de semanas serán los encargados de abrir el concierto de la banda Selofan, el próximo 25 de octubre en el Foro Indie Rocks!

“Este EP es un trabajo conceptual de tres canciones, con una pieza instrumental y ‘Frío’, el sencillo y videoclip que estamos promoviendo, como esa intención introspectiva, sombría y con sonidos electrónicos”, explicó Salva.

Además de tener presencia en México, Dechakhal ha girado por Estados Unidos, Colombia y Perú, donde regresarán en noviembre próximo. “Desde que iniciamos, hemos tenido un gran apoyo por parte de promotores para poder llegar a la gente, dentro y fuera del país”, comentó Gin. “La intención es fortalecer la ‘fan base’ para que el proyecto sea rentable”.

A decir de Salva, el movimiento mexicano de sonidos obscuros vive un gran momento, “con diversas generaciones en un mismo espacio, desde nuevas y jóvenes, hasta la old school, que genera un movimiento sólido”.