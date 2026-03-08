﻿﻿
Declamarán poemas de Sabines

Marzo 08 del 2026
El Museo de la Niñez es un espacio dedicado al aprendizaje lúdico. Cortesía
El Museo de la Niñez también celebrará la figura del Poeta Mayor de Chiapas, en el marco de los cien años de su nacimiento. Trabajadores del inmueble que se encuentra a un costado del Libramiento Norte dieron a conocer las fechas del Concurso de Declamación de Poemas de Jaime Sabines.

Invitación

La institución convocó a niñas, niños y adolescentes a ser parte de este evento que busca fomentar la expresión oral y celebrar la obra del poeta chiapaneco. El encuentro se llevará a cabo el día 23 de mayo, a partir de las 12:00 horas, en dos categorías: 7 a 10 años y 11 a 15 años.

Para el registro precisan que los interesados deberán enviar sus datos (nombre completo del participante, nombre completo del tutor, número telefónico y título del poema) al correo electrónico [email protected], o al número 9616882111. La fecha límite es el 27 de marzo del 2026.

Variada oferta

De igual forma, el Museo de la Niñez invitó a ser parte del taller “¡Pequeños conejos arqueólogos!”, mediante el cual los pequeños podrán explorar el fascinante mundo de la arqueología a través de actividades prácticas, simulación de excavación y el descubrimiento de objetos históricos.

Los participantes aprenderán sobre el valor del patrimonio cultural, mientras se divierten como verdaderos exploradores del pasado. La cita es este sábado a las 11:00 horas, para edades de 5 a 8 años y de 9 a 12 años. Las inscripciones se pueden hacer en la recepción del museo.

Una de las nuevas atracciones del inmueble es el generador de Van de Graaff, espacio que invita a descubrir cómo funciona la electricidad estática, de una manera divertida y sorprendente.

El recinto abre sus puertas de martes a domingo, de 10:30 a 16:00 horas. Se encuentra en bulevar Paso El limón, esquina con Libramiento Norte, en contraesquina de la Torre Chiapas.

