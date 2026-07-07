Decora pasillos y recibidores

Suelen ser los espacios en casa que más pasamos por alto. Si no sabes cómo empezar, estas consolas pequeñas son perfectas para lugares reducidos.
Consola de pasillo
Mide 24 centímetros de fondo y 1 metro de alto, con sobre de roble y patas de metal, por lo que es perfecta para colocar en un pasillo estrecho. Si el pasillo además de estrecho es es muy largo, puedes incluso pensar en poner varias juntas.
Consola para recibidor estrecho
Los clásicos nunca fallan y esta consola (que mide 30 centímetros de fondo) tiene una silueta muy tradicional que ha conquistado a los usuarios de Amazon, siendo la mas vendida de su web. Las puedes encontrar en dos tamaños: con un ancho de 80 centímetros o de 1 metro.
Consola de ratán trenzado
Con su sobre semicircular y sus curvas, esta consola de ratán trenzado aportará interés a tu entrada o pasillo sin quitarte mucho espacio (de fondo mide 35 centímetros). Coloca una lámpara, un vaciabolsillos para dejar las llaves y algo de decoración que defina tu estilo para que tus invitados sepan cómo es tu casa viendo solo la entrada.
Consola de roble con espacio para organización Clara
Esta consola, que de fondo mide 30 centímetros, será tu mejor aliado para aprovechar al máximo un recibidor pequeño o un pasillo estrecho. Además de poder colocar una lámpara y algún cuenco para dejar las llaves sobre ella, tiene dos cajones pequeños, una zona de almacenaje con puerta y otra de almacenaje abierto. Nos encanta cómo la estructura de madera parece reposar sobre las patas metálicas y los detalles geométricos de sus puertas.
Consola de recibidor de madera de mango
Esta consola estrecha (mide de fondo 35 centímetros) tiene unas patas de metal colocadas en ángulo que le dan un toque lujoso sin dejar la sobriedad. El sobre es de madera de mango y tiene los bordes un poco elevados para que no se caiga nada de lo que coloques sobre ella.
Consola de madera de palisandro con cajón
Además de tener una silueta totalmente atemporal y estar hecha con una elegante madera de palisandro, esta consola (que mide de fondo 35 centímetros) esconde un cajón que te será muy útil para guardar todo lo que necesitas coger antes de salir de casa, como las llaves, la cartera, las gafas de sol...
Consola de madera de fresno con cajón
Esta consola de 35 centímetros de fondo con cajón tiene un estilo nórdico que encajará perfectamente con cualquier estilo decorativo que tengas en tu pasillo estrecho o en tu recibidor. Y, aunque pase casi desapercibido, esconde un cajón.
Mesa de consola metal color natural
Esta consola tan elegante mide tan solo 20 centímetros de fondo, por lo que es perfecta para colocarla en un pasillo estrecho (de ancho mide 1.2 metros). Tiene una silueta tan minimalista, que puedes añadir todos los accesorios que quieras, como una lámpara, un cuadro y un espejo de pared.
Consola estrecha de madera maciza de abeto
Además de tener un tamaño perfecto para colocar en un recibidor o un pasillo estrecho (de fondo mide 26 centímetros) esta consola dará un toque muy especial y artesano a tu casa. Está hecha por artesanos con vigas de madera recuperadas, por lo que cada consola es única.