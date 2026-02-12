Dedican día a los Tigres del Norte

El lunes, los Tigres del Norte recibieron un reconocimiento único y especial de parte de la ciudad de San Francisco, California. A partir de este año, cada 9 de febrero será reconocido como el Día de los Tigres del Norte, gracias al aporte social y cultural de la agrupación musical mexicana.

Esto fue anunciado en una ceremonia efectuada en el Ayuntamiento de San Francisco, y horas más tarde, la banda fundada en Mocorito, Sinaloa, se fue a festejar al Chase Center, donde los Warriors de Golden State derrotaron de forma agónica a los Grizzlies de Memphis.

Al final del partido, los integrantes de la banda se tomaron fotos con las grandes estrellas del equipo, como Stephen Curry, Al Horford y el entrenador, Steve Kerr. Con cada uno se tomaron fotos luciendo el tradicional sombrero que porta el grupo en sus icónicas presentaciones.