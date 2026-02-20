Dedican exposición a Carrington

El Museo de Luxemburgo de París abre una gran muestra sobre la pintora surrealista mexicana Leonora Carrington, una artista adelantada a su tiempo que abordó en su época temas como la sororidad, la salud mental o la migración.

Carrington, que nació en Inglaterra en 1917, vivió gran parte de su vida en México, donde se instaló en los años 1940 huyendo de la guerra en Europa y donde falleció en 2011. Es considerada una de las tres artistas más importantes del panorama mexicano junto a Frida Kahlo y la española allí exiliada Remedios Varo.

Pareja durante un tiempo de Max Ernst, figura fundamental del dadaísmo y surrealismo, Carrington es autora de una prolífica obra, repleta de criaturas asociadas a animales, metamorfosis y referencas esotéricas y mitológicas. “Es una de esas artistas que nacieron antes de su tiempo”, explica Carlos Martín, uno de los curadores de la muestra y experto en arte moderno y surrealismo. “Los temas que aborda, como la sororidad, la salud mental, las formas de espiritualidad fuera de las normas, la migración, la maternidad. Ahora están muy candentes en el discurso público. Su mundo tiene ecos en el presente”.

Migración

En la tela The Elements, de claras influencias renacentistas procedentes de su estancia en Florencia, se ve a una sacerdotisa entregando una llama a alguien que está en una casa. En el fondo, se distingue a un grupo de personas huyendo.

“Es una referencia a la migración. Vemos a una población que va de un espacio que es como un campo de batalla en un bosque hacia un lugar lleno de nieve”, dice Martín. “Para ella, la nieve siempre es positiva, es como un recuerdo de Inglaterra”.