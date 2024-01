Dedican homenaje a David Pichardo

El compositor chiapaneco David Pichardo fue homenajeado en las instalaciones de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez, ante la presencia de amigos y familiares.

La Asociación de Autores y Compositores de Chiapas organizó este encuentro para honrar la trayectoria del músico oriundo de Tonalá. El evento se llevó a cabo el lunes 15 de enero, Día del Compositor, el cual fue declarado por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) desde 1945.

Participaron los integrantes de la citada asociación chiapaneca, además de la maestra Socorro Trejo Sirvent, directora de la casa de la cultura

Trayectoria

De acuerdo con la cronista Sofía Mireles Gavito, David Pichardo Bringas nació en el municipio de Tonalá, Chiapas, en el año de 1949. Desde hace varios años se ha dedicado a la composición e interpretación.

El propio creador ha manifestado en numerosas ocasiones que quizá ya traía el gusto por la composición, pues desde niño le daba por escribir poesía. “Aprendí a tocar la guitarra, y luego empecé a ponerle música a los poemas”, detalla.

“Al cumplir 20 años, participó en un festival de talento, donde obtuvo el quinto lugar. Experiencia que le abrió camino en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Superior de Música durante tres años. En ese entonces las clases eran en forma de talleres, no había carrera técnica, ni licenciatura. Posteriormente, regreso a Chiapas. Se queda a radicar en Tuxtla Gutiérrez, donde comenzó a trabajar como cantante en restaurantes de esa ciudad”, narra Mireles Gavito en una columna dedicada al músico.

Recuerdos

En entrevista publicada por este periódico, David contó que en un inicio no tuvo la aceptación esperada de su familia, a pesar de ser esta la inspiración para componer. Fue más en reuniones con amigos donde encontró un escenario para cantar una que otra melodía. “Mi oportunidad viene en el año del 70, cuando la revista ‘Notitas Musicales’ lanzó una convocatoria para nuevos valores. Me presenté y canté en las oficinas de esta revista. Fue con la canción ‘Nuestras quimeras’ que quedé registrado y me dijeron que me mandarían a llamar. Estuve muy ilusionado con el posible llamado, que tardó mucho en llegar, pero al final llegó la invitación para ir a competir”, relató.

En el concurso, el tema fue interpretado por una veracruzana de nombre Beatriz Hernández, pero al autor le costó la adaptación, ya que ella cantaba un tonos más abajo, mientras que él tocaba la guitarra con tonos altos. Ante esa situación, se quedó un poco triste pensando que no se había podido ejecutar bien su creación.

“Comenzaron a dar los nombres de los ganadores de forma descendente, del diez al uno, y en el quinto número escucho mi nombre: David Pichardo con ‘Nuestras quimeras’. Tenía una gran emoción, no sabía si quería llorar o desmallarme, y ahí fue donde dije que sí valía la pena seguir en este trabajo”, recordó.

Después de esta experiencia, el chiapaneco se abrió paso en la composición y pudo estar presente en varios espacios donde dio a conocer su talento. Asimismo, fue parte de varios proyectos musicales culturales auspiciados por instituciones culturales.