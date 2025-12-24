Dedican mensaje a James Ransone

Jamie McPhee, esposa de James Ransone, escribió un mensaje dedicado al actor fallecido, expresando el gran amor que aún siente por él y que, además, siempre los mantendrá unidos ya que, durante su matrimonio, tuvieron dos hijos, los pequeños Jack y Violet.

Despedida

“Te dije que te he amado mil veces antes y sé que te volveré a amar; tú me dijiste ‘necesito ser más como tú y tú necesitas ser más como yo’, y tenías tanta razón. Gracias por darme los mejores regalos; tú, Jack y Violet. Somos para siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Pese a la poca información que existe de la relación entre James y Jamie, aunado al hecho que, al darse a conocer la noticia del deceso del actor, se habló de la madre de sus hijos como “su exesposa”, la realidad es que, en su cuenta de Instagram, la joven solía compartir muchas fotografías de él.

En una de estas, McPhee narra la historia de cómo conoció a Ransone, en el 2009, en se lo encontró en la pizzería Lil Frankies y al verlo le dio un pequeño detalle, con el que insinuó que se sentía interesada en conocerlo.

“Le di a este hombre una piña de una charcutería con un vale que decía: ‘Bueno para unas vacaciones en la playa en cualquier lugar y momento’. Nunca esperaba que lo cobrase tantas veces. Feliz cumpleaños PJ. Eres el GDOAT y aquí está por todas las playas que están por delante. Nosotros te queremos más”.