Dedican mural a Mark Ruffalo

A través de redes sociales se viralizó un video de un grupo de niños en Gaza rindiendo homenaje al actor estadounidense de 58 años Mark Ruffalo, en agradecimiento a su apoyo ante la guerra en Palestina.

Mediante un video en la plataforma de Instagram, integrantes de la iniciativa Echo of the Survivors, compartieron imágenes de un mural que niños palestinos pintaron en medio de los escombros de la ciudad, para reconocer su solidaridad con las infancias involucradas en medio del conflicto armado.

El actor, conocido a nivel global por interpretar al superhéroe de Marvel, el Dr. Bruce Banner, Hulk, ha alzado su voz en contra de las políticas implementadas en la región y las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza, en defensa de los derechos de las infancias en el país.

“Querido Mark, a través del humo y la oscuridad te vemos. Te escuchamos alzando la voz por nuestra humanidad cuando el mundo escoge el silencio. Hoy quisimos que nos escucharas de regreso”, escribieron en la publicación.

En el mural, realizado con pinturas por un grupo de niños como muestra de gratitud, se ve la bandera palestina, junto al rostro del también activista y la frase: “El eco de los sobrevivientes”.

“A pesar de que todo se está cayendo a pedazos alrededor de nosotros, creamos este dibujo para ti”, señalan. “Hicimos este proyecto para llevar las voces puras e inocentes de los niños de Gaza a tu corazón. Queríamos decirte: seguimos vivos y seguimos teniendo sueños”.

En respuesta, el actor agradeció el gesto del grupo de sobrevivientes.