Dedican ofrenda a José Alfredo Jiménez

La Universidad del Claustro de Sor Juana celebrará su Festival de Día de Muertos el miércoles 28 de octubre de 2026, desde las 17:00, con visitas guiadas, bazar, música, teatro y un altar monumental dedicado a José Alfredo Jiménez.

La jornada, con entrada libre, incluirá mariachi y la apertura de una exposición sobre la indumentaria vinculada a la música ranchera.

El encuentro tendrá lugar en El Claustro como parte de la Noche de Museos y rendirá homenaje al compositor guanajuatense en el centenario de su nacimiento. La propuesta reunirá las tradiciones de la ofrenda, la cartonería, el patrimonio musical mexicano y actividades para los visitantes.

Jornada

El programa comenzará a las 17:00 con visitas guiadas por el Exconvento de San Jerónimo. El recorrido permitirá conocer el espacio histórico que alberga a la universidad antes de las actividades musicales y escénicas previstas para esa tarde.

La imagen de difusión del evento anticipa una programación con bazar, música, teatro y un altar monumental. La institución informó que el cupo para las actividades del miércoles 28 de octubre será de 400 personas. A las 19:00, el mariachi Los Gavilanes de José Alfredo ofrecerá una presentación dedicada al repertorio del compositor.

La celebración incorporará la inauguración de la exposición “Entre trajes y canciones. José Alfredo Jiménez y el vestir de la música ranchera”. La muestra reunirá objetos que pertenecieron al autor, fotografías, videos, música y prendas del género.

El centro del homenaje será la ofrenda “José Alfredo Jiménez. En el último trago”, instalada en el auditorio Divino Narciso.