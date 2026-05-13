Dedican programa a González de León

De norte a sur de la Ciudad de México se puede encontrar el legado del arquitecto Teodoro González de León, quien el 29 de mayo habría cumplido 100 años. Para conmemorar la fecha, amigos y colegas -como el cineasta Emilio Maillé, los arquitectos Felipe Leal, Karina Licea, Jorge Gamboa de Buen y Ernesto Betancourt- han organizado un programa especial de mayo a diciembre. “Él construyó la imagen de la Ciudad de México a través de su obra”, dijo Licea.

Exposiciones, recorridos, proyecciones de documentales y hasta el renombramiento de una calle en su honor forman parte del programa dedicado al creador de edificios como el MUAC, Museo Tamayo, Lunario, Torres Arcos Bosques, Manacar y Reforma 222.

Actividades

La celebración comenzará con una serie de recorridos por sus obras en la ciudad, con las rutas Norte-Centro y Sur. Estos se llevarán a cabo los días 16, 23 y 30 de mayo, de 10 a 15 horas cada uno. Se contarán con facilidades como transporte y agua. La actividad es libre de costo, pero requiere registro previo. Para más información, se pueden consultar los nuevos perfiles oficiales del arquitecto en redes sociales bajo el nombre Teodoro González Oficial.

El día del centenario ocurrirá el cambio de nombre de la avenida La Mexicana, ubicada en Santa Fe, a Teodoro González de León.

Destacan las proyecciones del documental Teodoro en Concreto, dirigido por Maillé, el 28 de mayo, a las 19 horas, en cines ubicados en edificios que él diseñó, como los de Torres Arcos Bosques, Manacar y Reforma 222. El cineasta también estrenará Partículas de concreto. Después de Teodoro.

En el Colegio Nacional el 25 de mayo se llevará a cabo un homenaje al arquitecto, con Fernanda Canales, Mónica Cejudo, Jorge Gamboa de Buen, Javier Garciadiego Ruiz y Francisco Serrano Cacho. Este recinto, junto con el MUAC y la Facultad de Arquitectura de la UNAM albergarán exposiciones sobre la obra de González de León. La muestra del Colegio Nacional, “Teodoro Multidimensional: la capacidad polifacética del arquitecto”, abre el 8 de septiembre, mientras que las de la Facultad de Arquitectura y el MUAC abrirán el 9 y 25 de septiembre, respectivamente.