Defraudan a Sandra Echeverría

Sandra Echeverría acudió a sus redes sociales para exhibir el fraude del que fue víctima. La actriz revela que ella, junto a mil personas más, se vieron afectadas por el proceder de Metaxchange Capital, la empresa en que confió parte de su patrimonio.

La famosa, como su esposo, el músico Leonardo de Lozanne, publicaron un video donde ella parece alertando a sus seguidores acerca de la situación que atraviesa, afirmando que su patrimonio se ha visto vulnerado por la gestión ilícita de la empresa que, en su página oficial se describe como un grupo que cuida el patrimonio de sus asociados mediante un modelo sostenible. “Les quiero que contar que yo y mil personas más hemos sido defraudadas y, hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho, mucho trabajo”, dijo.

Malas prácticas de la empresa

Fue así como dio a conocer el nombre de la empresa, Metaxchange Capital (fundada en 2004) y, aunque no reveló desde cuándo se asoció con esta, expuso el nombre de su líder y el incumplimiento en el que han incurrido con un gran número de afiliados. “Es una empresa liderada por Nazareth ‘N’, la cual prometía pagar rendimiento más alto que cualquier banco; sin embargo, llevan más de 18 meses sin pagar y reteniendo el dinero que habíamos confiado en ellos; Metaxchange ha engañado a más de mil clientes, ha recibido más de 2 mil millones de pesos de depósitos de sus clientes, evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas”, ahondó.

Pese a la situación que atraviesa, se mostró satisfecha de que las autoridades atendieran su denuncia, junto a otras 200 más, pues informó que dos personas, que tenían un puesto jerárquico importante en la empresa ya han sido aprehendidas. “Se han presentado más de 200 denuncias, en contra de sus representantes legales, solo algunas han procedido, agradezco a nombre de todas las víctimas de este fraude, a la Fiscalía General de la Justicia y al Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, que nos hayan atendido. Hoy estamos muy contentos porque ayer, por fin, fueron aprehendidos, tanto Patricia ‘N’, como Mariana ’N’”, indicó.