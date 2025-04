El mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto con el fallecimiento de Guillermo del Bosque tras una larga y complicada lucha contra el cáncer. En sus más de 30 años de carrera en la televisión, Del Bosque estuvo detrás de grandes éxitos como El Calabozo, Otro rollo y 100 mexicanos dijeron; además de ser pieza clave en la creación del canal paga Telehit.

Sin embargo, más allá de sus logros profesionales, uno de sus papeles más polémicos fue el que jugó en la liberación de Adal Ramones durante su secuestro en 1998. En aquel entonces, Ramones y Memo trabajaban juntos el en late show de Televisa y se encontraban en la cima de su popularidad.

Adal fue privado de su libertad a las afueras de su domicilio en la Ciudad de México y, según ha confesado en varias entrevistas, sus captores le dieron la oportunidad de elegir a una persona de confianza para que fuera el encargado de negociar su rescate. “Cuando me secuestran estábamos en el pleno ‘top’ del programa (‘Otro rollo’). Yo dije ‘ojalá que no encarguen a Yordi mi rescate’. Cuando me preguntaron quién quería que se encargara escogí a Memo del Bosque; fue la mejor decisión de mi vida”, dijo en una entrevista.

El productor, con el respaldo de expertos en seguridad, estableció la comunicación con los captores desde su residencia, la cual se transformó en el centro de operaciones. Tras una semana de negociaciones, y el pago de un millón de pesos, Ramones fue liberado. Otra de las figuras claves en el caso fue Emilio Azcárraga-Jean, quien dio el dinero para el rescate; y aunque Adal vive agradecido con el empresario por este detalle, a Memo lo llegó a considerar su héroe. “Me acuerdo que cuando salí y vi a Memo, lo abracé como si fuera mi hermano. Él hizo más que muchos de mi propia familia”, aseveró.

Este acto sigue presente en el conductor y ahora que su gran amigo ha partido, lo revivió en un desgarrador mensaje que compartió en redes sociales. “Tomó una responsabilidad que muy pocos hubieran aceptado. El aceptó ese enorme peso sobre sus hombros, y aunque estaba asesorado por expertos, aguantó la presión cómo nadie”, escribió.

Memo del Bosque falleció el lunes 7 de abril por causa del linfoma de Hodgkin, enfermedad que le fue detectada en 2017 y que lo mantuvo hospitalizado en sus últimos días.