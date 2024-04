Olga Breeskin está de vuelta; la vedette de 72 años, recordada por su actuaciones con violín y su escultural figura que fascinó al público en los cabaret, las salas de cine y de la pantalla chica, es parte del elenco del musical Aventurera, producido por Juan Osorio, donde interpretará al personaje de Rosaura, el cual encarnó la fallecida Carmen Salinas.

Breeskin está feliz y agradecida por formar parte de este clásico teatral que se estrenará a mediados de junio en el Salón Los Ángeles, y que estará protagonizado por la actriz rusa Irina Baeva como Elena Tejero.

Olga, quien desde hace años vive en Estados Unidos, adelantó en entrevista con Sale el sol que su personaje en Aventurera no hablará de política como lo hizo Carmen Salinas, pues ella no vive en México y no le parecería atinado comentar sobre algo que desconoce.

En 2016 participó en el documental Bellas de noche, de María José Cuevas , donde ella y otras vedettes como Lyn May, Rossy Mendoza, Wanda Seux y Princesa Yamal revivieron lo que fue su época dorada en los años 70. Durante la promoción del documental hizo una retrospectiva de su vida y reconoció que cuando era joven vivió al máximo el momento de lucir sus encantos sin pensar en el futuro. “La juventud es la época más corta de la vida y si a eso le agregas que de los 20 a los 30 años tu mayor éxito es mostrarte en un bikini pues querida, te la vas a pasar muy mal cuando cumplas 40, 50 y 60”, reconoció entonces. Olga Breeskin reconoció que fue “una mujer sin escrúpulos”, que se colgó de personas que pensó podrían ayudar en su carrera, sufrió un abuso sexual a los 17 años, ejerció la prostitución y se dejó tentar por las adicciones.

Después, Dios apareció en su vida y se aferró a él desde 2007, fecha en la que decidió abrazar la fe cristiana. Sigue tocando el violín, algo que aprendió desde que era una niña, y aunque durante su juventud intentó tocarlo en centros nocturnos, pero con atuendos recatados, esto no funcionó.

Comenzó a tener éxito cuando aparecía con su violín bailando y cantando con ajustados atuendos que enmarcaban sus curvas; a la distancia, Olga Breeskin reconoció: “Mi error artístico fue darle demasiado énfasis a la parte sensual, a la parte visual, al resultado que tenían mis movimientos con los varones”.