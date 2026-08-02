Del Castillo busca su segundo Emmy

Podría decirse que “copiar” a la socialité Kim Kardashian ha puesto al maquillista mexicano Víctor del Castillo a las puertas del Emmy, el principal premio de la industria televisiva en Estados Unidos.

¿La razón? Para un episodio de la serie All’s fair (Todo vale, en Disney Plus), que sigue a un grupo de exitosas abogadas de divorcios al frente de una firma femenina, el artista tuvo que hacer todo lo posible para transformar a Sarah Paulson (Glass y American Horror Story) en una réplica de Kim.

Fue ese capítulo, titulado “Oh, Jesus!”, el que los productores propusieron a la Academia de Televisión y alcanzó la nominación al Emmy en la categoría de Maquillaje Contemporáneo No Prostético, dedicada a trabajos sin prótesis ni piezas adheridas al rostro.

Es la cuarta nominación de Del Castillo. Antes fue considerado por Dancing with the Stars, en 2021; ganó en 2022 por Pam & Tommy, y volvió a estar nominado en 2025 con Grotesquerie. “En el capítulo Sarah se disfraza de Kim para llegar a su oficina y burlarse de ella: se viste, maquilla y peina igual. El chiste era que, al ponerlas juntas, se vieran idénticas. Y fue un logro”, cuenta divertido.

“Tomé todas las fotos posibles de Kim y las puse en el espejo de mi estación para analizarlas. Lo más difícil fue sacarle a su maquillista todos los trucos y que nos diera exactamente los colores y productos. Primero me dijo que era un maquillaje natural, pero le respondí que debía ser exactamente igual, sin caer en la burla”, detalla.

Amplía linaje

Durante 120 minutos al día, Del Castillo trabajaba el rostro de Paulson como un lienzo: aplicaba una base más oscura para igualar el tono de Kardashian, engrosaba los labios mediante un delineado distinto y usaba sombras para reproducir sus facciones. “Las cejas fueron algo muy especial. Kim usa pelos individuales para alargarlas y había que ponerlos uno por uno”, explica.

El experto cuenta que la primera vez que Paulson, ya caracterizada, se encontró con Kardashian en el set hubo bromas. Kris Jenner, madre de Kim, decía que ya tenía una nueva hija, mientras la actriz le respondía que había encontrado una nueva mamá.

“La competencia para el Emmy este año es muy fuerte, pero de verdad creo que estar nominados ya es un logro, porque llegan cientos de producciones buscando un lugar. Claro que se siente bonito si se gana”, dice el maquillista.