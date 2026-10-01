Del Castillo se prepara para dirigir

La novela Tuya: una tormenta de pasión y crueldad, de la autoría de Kate del Castillo y en la que habla de la violencia de género y de pareja, será llevada al cine. Mónica Lozano encabeza el proyecto que sería la ópera prima de la actriz, con quien el año pasado colaboró en un cortometraje (Zumbido) con la misma temática.

En el texto publicado en 2007, Kate no habla precisamente de la relación que sostuvo con el exfutbolista Luis García, sino que retoma varias historias reales para darle vida a Verónica y Federico, sus protagonistas.

En la obra, por ejemplo, se narra un pasaje en el que Federico le pide perdón tras un hecho violento y ella lo acepta; después él comienza con un pequeño beso, preámbulo de un encuentro íntimo al que ella no corresponde, lo que genera que Verónica se sienta como una muñeca.

Del Castillo y García estuvieron casados entre 2001 y 2004, relación que ha dicho Kate estuvo marcada por el control, la humillación y el maltrato físico y mental hacia ella.