Del Toro exhortó a brasileños a votar

Guillermo del Toro ha sorprendido a gran parte de la opinión pública, luego de que se difundiera un video en el que el cineasta mexicano exhorta a los brasileños a votar para que, Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, siga frente al gobierno ese país; para muchos, el director no debería exaltar sus posturas políticas y, ahora, lo denominan como un simpatizante de la izquierda.

El clip forma parte de una campaña en que, otros artistas, también han alzado la voz en pro de las políticas de da Silva, quien impulsa el lema “Más Estado”, en búsqueda de continuar con una política de izquierda, a través de la que ha administrado al país desde 2023. Mientras que un juez brasileño ordena extender la duración de los comicios, luego de que el propio da Silva señalara que hay algunas zonas del país que han presentado dificultad para transportarse a los centros donde se llevan a cabo las votaciones, en nuestro país, la postura de Del Toro le está generando múltiples críticas.

Usuarios de X reprueban que el creador tome postura por una figura política y que, además, use su popularidad como cineasta para instar al voto. “Qué decepción con Guillermo del Toro, resultó progre, socialista y amigo de los narcogobiernos de izquierda”. “De ahora en adelante, para los que estamos del lado correcto de la historia, ver películas de Guillermo del Toro será considerado como una aberración”, fueron algunos de los comentarios.