Del Toro habla de su afinidad con la música

En la inmensa cola para entrar a la Sala Buñuel y escuchar la clase maestra que Guillermo Del Toro y Alexandre Desplat darían con la música como tema principal no solo había estudiantes de cine, compositores, críticos y periodistas. También estaban realizadores como J. A. Bayona o Michel Hazanavicius.

La larga ovación que recibió el cineasta al entrar al recinto ubicado en el Palacio del Festival hizo que retumbaran las butacas. Del Toro y Desplat hablaron de su colaboración en cintas como La forma del agua o Pinocchio, y de lo que cocinan estas semanas para encontrar los acordes de Frankenstein, una cinta que Guillermo dijo nada tiene que ver con el horror.

“Alguien me preguntó el otro día ‘¿va a tener escenas de mucho miedo?’, y fue la primera vez que pensé en esos términos porque ‘Frankenstein’ es una historia muy personal. La considero otra historia profunda en la que estoy cuestionando temas como lo que implica ser un padre, ser un hijo. No estoy intentado hacer una historia de terror, tampoco con la música. Para mí será un filme increíblemente emotivo”, afirmó. “Cuando me senté a trabajar con Alexandre lo que hicimos fue romper el personaje en temas”.

El cine del realizador mexicano, explicó Desplat, es muy lírico. “Mi música lo es también. ‘Frankenstein’ será así. Algo muy emocionante. No estoy intentando escribir música de terror. Estamos buscando algo distinto”, añadió.

Uno de los momentos más divertidos de la charla fue cuando Desplat utilizó el piano para explicar cómo crearon la música para ciertas escenas de La forma del agua.

Cine y música son uno solo

Fue genial ver la escena de la cinta que a Guillermo le causó más impacto cuando era niño y descubrió lo que hacía la música en un filme. Eligió una secuencia de Tiburón, de la cual apuntó: “Creo que la fusión de esos dos artistas (Steven Spielberg y John Williams) es el secreto. Además, Spielberg tiene un gran ADN de música por su madre y creo que él filma como un compositor y John Williams compone como un director. Es una fusión hermosa”.

“Con ‘El planeta de los simios’ fue la primera vez que como niño sentí que la música y el cine eran una misma cosa. Y creo que con Alexandre (Desplat) pasa lo mismo. Él no es un compositor, sino un cineasta. Si ves sus trabajos en otras cintas como ‘Birth’, de Jonathan Glazer, te das cuenta de que nadie más habría podido musicalizar y entender esa larga escena del comienzo en Central Park. Por cierto, tengo que decir que creo que Glazer es lo más cercano que tenemos a (Stanley) Kubrick hoy en día”, agregó.

Del Toro confesó que si alguien lo impresiona son los compositores.