Del Toro lleva lo mexicano a Sundance

Guillermo del Toro regresó al Festival de Cine de Sundance 2026 para una proyección especial de su ópera prima Cronos (1994), que se presentó en una versión restaurada en 4K por Janus Films el 27 de enero en el Ray Theatre.

Este evento formó parte del programa Park City Legacy, que conmemora momentos icónicos del encuentro en su última edición en Utah antes de mudarse a Boulder, Colorado, e incluyó una sesión extendida de preguntas y respuestas con el director.

En paralelo, Netflix organizó una fiesta privada en honor a Del Toro durante el festival, donde el cineasta mexicano sorprendió al preparar tacos y tortillas para los invitados, incluyendo figuras como Elijah Wood, The Daniels y Greta Gandbhir.

Palomazos

El momento culminante fue su interpretación espontánea de clásicos rancheros junto a un mariachi, con quien cantó temas como “La bamba”, “La malagueña”, “México lindo y querido” y “Canción mixteca”, evocando a íconos como Jorge Negrete y Vicente Fernández.

Esta participación resaltó la conexión de Del Toro con Sundance, donde Cronos debutó hace más de tres décadas, y reforzó su estatus en la industria mientras promueve Frankenstein, que se reestrenará en México el 5 de febrero de 2026.

El festival, del 23 al 29 de enero, combinó estos eventos con otras proyecciones Legacy como Little Miss Sunshine y discusiones en el histórico Egyptian Theatre. Frankenstein, de Del Toro, compite con nueve nominaciones al Óscar 2026.