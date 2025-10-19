Del Toro promocionará Frankenstein

El director mexicano Guillermo del Toro visitará próximamente la Ciudad de México con motivo del estreno de Frankenstein, y estará acompañado por parte de su elenco: Jacob Elordi y Óscar Isaac. La película tendrá algunas funciones especiales en cine antes de su llegada a Netflix.

¿Cuándo estará en CDMX?

La cuenta oficial de la plataforma anunció que Del Toro visitará la capital el próximo 3 de noviembre. Hasta la fecha no se han revelado más detalles, pero se espera que sea similar a lo que suele ocurrir en estrenos importantes, donde los fans puedan ver de cerca a las estrellas. El evento marcará el cierre de la gira promocional antes del estreno en streaming.

Envía mensaje a sus fanáticos

A través de un clip publicado en la cuenta de X del streaming, Del Toro presentó su nueva obra y se dirigió a sus seguidores: “Hace tiempo me preguntaron cómo es que lograba ver lo horroroso como algo bello y lo bello como algo horroroso. La respuesta fue muy simple: porque soy mexicano”.

Asimismo, invitó al público a ver la película destacando que se trata de una historia más allá del terror: “Esto no es solo una película de terror, es una mirada a la dinámica familiar de padres e hijos y está cargada de mucha luz hacia una criatura que únicamente provoca horror en quienes no la conocen”.

Finalmente, deseó que la audiencia disfrutara la película con “el corazón abierto y mucha mexicanidad”.