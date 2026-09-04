Del Toro quiere terminar trilogía

Veinte años después del estreno de El laberinto del fauno, existe la posibilidad de que su realizador, Guillermo del Toro, concluya una trilogía que comenzó con El espinazo del diablo y que era la idea desde un inicio.

El cinefotógrafo en ambas entregas, Guillermo Navarro, reveló que hay una oportunidad para explorar ahora el paso español a la democracia.

“En ‘El espinazo’ se abordó la Guerra Civil; en ‘El laberinto’, al franquismo; ahora es el camino a la democracia. Existe una posibilidad, ojalá podamos hacer la tercera”, dijo Navarro.

La revelación la hizo el especialista en una clase magistral dentro de la Semana de la AMC, que organiza la Asociación Mexicana de Cinefotografía en los Estudios Churubusco.

Ya en entrevista posterior, el también director de fotografía de Una noche en el museo y Hellboy señala que deben pasar muchas cosas para que el tríptico se cumpla. “Pero la idea es que se haga”, recalca.

Durante su presentación, Navarro mostró clips de sus colaboraciones con Del Toro. Los de El laberinto del fauno fueron los que más aplausos arrancaron, porque coincide con el reestreno del largometraje en octubre próximo.

Mismos problemas

“¿Por qué es relevante 20 años después? Porque seguimos luchando contra regímenes autoritarios y represivos”, considera. “Es la primera vez que una película donde trabajé se estrena y, pues, creo que no hay nadie que la haya visto que no resulte afectado”.

Adelanta que la nueva versión de la cinta, mejorada tecnológicamente, tendrá funciones especiales en Morelia y la Ciudad de México, en fecha por definir. Navarro, en los últimos años, ha combinado su trabajo detrás de la cámara con su labor de director, siendo la serie Hotel Cocaína su más reciente labor. “Era el paso natural. Ahora hay por ahí una película que se filmaría en México, con guion de mi hija; es actual, pero juega con el tiempo. Llevamos años, vamos a ver si puede hacerse”, indica.