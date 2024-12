Una de las cintas más esperadas del 2025 es Frankenstein, dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien promete una experiencia visual única al transformar la historia clásica de Mary Shelley.

La revista Vanity Fair reveló la primera imagen oficial de la película, donde se transporta al espectador al oscuro laboratorio del Dr. Frankenstein, interpretado por el guatemalteco Óscar Isaac, mientras trabaja en su creación, iluminado por luces tenues en un ambiente sombrío. Entre cadáveres, brazos, cabezas y otros restos humanos, destaca el monstruo, interpretado por Jacob Elordi.

La actriz y modelo británica Mia Goth también formará parte del elenco en un papel clave que aún no ha sido revelado. En declaraciones para la revista, Del Toro señaló que desde hace años soñó con recrear esta historia. “Es una película que he querido hacer desde que vi la primera ‘Frankenstein’ y tuve una epifanía. Es un proyecto que requería mucho crecimiento y herramientas que no tenía hace 10 o 20 años. Pero ahora soy lo suficientemente valiente o loco para abordarlo”, indicó.

Del Toro promete una obra visualmente impactante y explorará los dilemas éticos y emocionales que plantea la creación de vida. Frankenstein, bajo su visión, busca fusionar el horror gótico con la belleza, un sello que distingue el trabajo del director mexicano, tal como se puede apreciar en cintas como El laberinto del fauno y La forma del agua.

“El romance gótico nació en parte de la fascinación por las ruinas. A veces son más hermosas que el edificio completo porque es el choque entre la creación y la destrucción”, detalló Guillermo del Toro a la revista.