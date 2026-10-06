Del Toro y Cuarón defienden Digger

Como buenos mexicanos, y amigos, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón salieron en defensa de Digger, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, luego de que el filme fuera duramente criticado tras su estreno en cines.

La cinta, protagonizada por Tom Cruise, ha sido calificada como “pretenciosa” y hasta un fracaso en cines; incluso, el medio especializado, Rotten Tomatoes, le dio apenas un 51 por ciento de aprobación.

Ante lo sucedido, los cineastas decidieron hacer uso de sus redes sociales para expresarse sobre el trabajo de “El Negro”.

Del Toro

El director de El laberinto del fauno respondió directamente a la publicación de un medio estadounidense en la que se recomendaba al público esperar a que Digger llegara al streaming

Del Toro fue el primero en manifestarse, respondió a una publicación de IGN en X que señalaba que la experiencia de ver Digger en una sala de cine no cambiaría la opinión de los espectadores y sugería esperar su llegada a HBO Max.

“Titular completamente insignificante”, escribió Del Toro, antes de afirmar que, a su parecer, es una obra maestra.

“Ámala o no. Y, sí, yo sí. La película cumple en escala, ambición y alcance a nivel de pantalla cinematográfica. Audaz, atrevida y cinematográficamente compleja. Definitivamente una experiencia teatral”, agregó.

Pero no se quedó ahí. En otra publicación hizo referencia a Digger al hablar de películas que, en su momento, fueron consideradas difíciles de digerir y que, con el tiempo, se convirtieron en grandes joyas del séptimo arte.

Cuarón, por su parte, optó por un mensaje menos directo.

El director de Roma publicó varias comparaciones entre críticas negativas que recibieron algunas películas cuando llegaron a los cines y la manera en que esas mismas obras son valoradas actualmente. Entre los títulos que incluyó aparecen Blade Runner, 2001: Una odisea del espacio, Metrópolis y El resplandor.

Digger llegó a las salas mexicanas este pasado 1 de octubre y será hasta después de su primer fin de semana cuando sepamos lo que el público nacional opina de ella.