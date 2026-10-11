Del Toro y Cuarón recibirán la Medalla Filmoteca

El Festival Internacional de Cine de Morelia, que se realizará del 16 al 25 de octubre del 2026 en su 24ª edición, reconocerá a dos de los cineastas mexicanos más influyentes de nuestro país. Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, figuras esenciales de la cinematografía contemporánea, recibirán la Medalla Filmoteca UNAM, uno de los homenajes más significativos que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a quienes han enriquecido el patrimonio fílmico.

Este galardón no solo celebra trayectorias excepcionales, sino también la manera en que ambos directores han transformado la relación del púbico con el cine, desde México hacia el mundo.

Guillermo del Toro

Nacido en Guadalajara, ha construido una obra donde la fantasía, el horror y las criaturas conviven con una sensibilidad profundamente humana. Desde Cronos, el debut que marcó un antes y después en el cine mexicano, hasta los múltiples premios Óscar obtenidos por La forma del agua, El laberinto del fauno, Pinocho y Frankenstein, su carrera ha sido un puente que nos ha llevado a entender sobra la imaginación y lo inexplicable.

Este año, Del Toro celebra el 20º aniversario de El laberinto del fauno, que será reestrenada en cines mexicanos. El FICM presentará una función de gala con la presencia del director, un momento que promete ser uno de los más emotivos del festival.

Alfonso Cuarón

Ha construido una filmografía que combina una sensibilidad narrativa y una constante reinvención. Desde Solo con tu pareja hasta Roma, pasando por Children of men y Gravity, su obra ha sido reconocida con múltiples premios Óscar.

En años recientes, Cuarón ha expandido su trabajo hacia las plataformas, como con Disclaimer, serie hecha para Apple TV que obtuvo múltiples nominaciones. También ha producido proyectos como The voice of Hind Rajab y, más recientemente, Campeón gabacho, dirigida por Jonás Cuarón, que abrirá la ceremonia inaugural del FICM este 16 de octubre, con la presencia del director y de Alfonso Cuarón.

La Medalla Filmoteca UNAM

Creada en 1987, reconoce a quienes han contribuido de manera excepcional al análisis, preservación y enriquecimiento del patrimonio cinematográfico. Su diseño elaborado con plata pura recuperada del proceso de revelado la convierte en una pieza simbólica y artística.