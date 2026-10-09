Del Toro y Cuarón recibirán medalla

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón recibirán la Medalla de la Filmoteca de la UNAM, máximo reconocimiento de la casa de estudios, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. La medalla es hecha con los residuos de plata extraídos del revelado de película, por lo que tiene un valor simbólico muy especial.

Del Toro, quien estará presente también por los festejos del 20 aniversario de El laberinto del fauno y tendrá una función especial, recibirá el galardón el domingo 18. En tanto Cuarón (Y tu mamá también y Roma) la obtendrá dos días después, el martes por la tarde. Antes asistirá a la función inaugural de Campeón gabacho, la nueva cinta de su hijo Jonás Cuarón.

Reencuentro

Será la primera vez, desde hace casi una década, que ambos se junten en el certamen michoacano luego de que en 2017 estuvieron en una función especial de La forma del agua, de Del Toro.

En aquella ocasión Cuarón halagó el trabajo de su amigo y dijo que se estaba ante la figura de un gran cineasta. Y Del Toro develó una butaca con su nombre que, al igual que otra de Cuarón, permanece en la sala 4 del complejo Cinépolis Centro de Morelia.

Extraoficialmente se ha comentado que el festival está intentando, si su agenda se lo permita, que arribe Alejandro González Iñárritu como invitado especial, lo que haría el encuentro de los llamados Tres Amigos. En su momento Daniela Michel, directora del FICM, dijo que se extendió una invitación a Emmanuel “Chivo” Lubezki, cinefotógrafo tres veces ganador del Óscar, pero sabe que es complicado por cuestiones laborales.

Al 24 FICM ya confirmaron su presencia otros talentos internacionales mexicanos como Diego Luna, cuya cinta Ceniza en la boca estará en la sección oficial, y Gael García Bernal.