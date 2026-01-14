Demandan al cantante Julio Iglesias

El cantante Julio Iglesias está en el centro de la polémica luego de darse a conocer que dos exempleadas lo demandaron ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística, agresiones y vejaciones sexuales por parte del famoso. El artista ha enfrentado en el pasado demandas de paternidad, conflictos familiares y acusaciones laborales.

Fuentes jurídicas confirmaron el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles. La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas. “Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. “Él me metía los dedos por todos los lados”, añadió la joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.

Demandas de paternidad

Javier Sánchez Santos demandó a Julio Iglesias para reconocerlo como hijo biológico desde los años 90, con un juez inicial declarándolo hijo en 1992 por su negativa a una prueba de ADN, aunque apelaciones lo revocaron. En 2017-2019, se reabrió con una prueba de ADN del 99.9 % de un hijo del cantante obtenida de material desechado, admitida en Valencia pero finalmente rechazada por el Supremo en 2021 por “cosa juzgada”.

Pelea con Enrique Iglesias

En los 90, Julio y su hijo Enrique tuvieron una pelea monumental por teléfono cuando Enrique inició su carrera musical sin consultarlo, lo que llevó a diez años de distanciamiento por celos y rivalidad. Ahora son cercanos, pero siempre discretos en redes sociales. Enrique Iglesias es papá de cuatro hijos, cuatro nietos para Julio, quien vive alejado de los escenarios desde hace años.

Demanda por impago de concierto

En 2019, perdió un juicio contra el Ayuntamiento de Barcelos (Portugal) por reclamar 200 mil euros por un concierto de 2012, calificado de “estafa” por la entidad.

Alejado del foco público desde hace años y muy querido en España hasta ahora, el intérprete de baladas románticas como “Hey”, “De niña a mujer” y “Me olvidé de vivir”, cantó en varias lenguas y figura entre quienes más discos han vendido en la historia.

Julio Iglesias es reconocido por su extensa vida sentimental, con rumores de miles de conquistas que lo posicionan como un “mujeriego serial” sin impostura pública. Se habla de una agenda con más de 3 mil contactos femeninos y relaciones con groupies, modelos y celebridades, a menudo ligadas a infidelidades notorias. Medios destacan su seducción profesional, posesividad y celos, pese a sus propias traiciones.