Demi canta junto a Jonas Brothers

En la presentación de la banda The Jonas Brothers se realizó un inesperado reencuentro en el Metlife Stadium, Nueva Jersey. Demi Lovato, acompañó a la banda para cantar algunas de las canciones más icónicas de la película Camp Rock.

Esta colaboración sin duda fue una sorpresa para muchos fanáticos de ambos artistas y sobre todo de las películas de adolescentes de Disney Channel marcando a toda una generación.

Justo en la nostalgia

El reencuentro de estos artistas fue un bombazo en el concierto y también en las redes sociales. Ya que interpretaron dos de los temas más relevantes que durante años quedaron grabados en la memoria de muchos. “This is me” y “Wouldn’t change a thing” fueron dos de los hits de esa gran noche con The Jonas Brothers. La reacción del público fue emocionante, con gritos, mucha emoción y por supuesto una gran nostalgia por los personajes que marcaron su infancia.