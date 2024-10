La familia de Demi Lovato enfrenta el fallecimiento de Xiomara, sobrina de la cantante y quien estaba a punto de nacer.

A través de las redes sociales, Madison de la Garza, hermana menor de Lovato, dio a conocer que tras sufrir algunas complicaciones, la bebé murió. En su publicación, la actriz reveló que fue el pasado 27 de septiembre cuando ingresó al hospital para someterse a una cesárea de emergencia y, aunque los médicos lograron salvarla, su hija no corrió con la misma suerte.

“En la noche del 27 de septiembre, después de una cesárea de emergencia, Ryan y yo sostuvimos a nuestra hija en brazos por primera y última vez. Gracias Xiomara por hacernos padres del ángel más perfecto del cielo. Mami y papá te aman, dulce niña”, escribió.

Sin dar más detalles al respecto de lo sucedido, fans, amigos y familiares expresaron su solidaridad y apoyo a Madi, entre ellos destacó la cantante, quien dio el último adiós a su sobrina con un desgarrador mensaje.

Luto

Lovato, profundamente afectada, dedicó a la pequeña unas palabras llenas de amor, no solo para pedir por su descanso eterno; también para agradecerle por haberla convertido en tía por primera vez. “Descansa en paz mi hermosa y perfecta sobrina Xiomara”, escribió. “Estoy tan agradecida de haberte sostenido, y siempre seré tu tía”.

Fue apenas unos días antes de lo sucedido, el pasado 21 de septiembre, cuando la intérprete de “Cool for the summer” dio a conocer el embarazo de su hermana menor, con un par de fotografías en las que se le puede ver junto a su familia, de lo más sonriente y acariciando el vientre de Madison: “Mi hermanita tendrá un bebé. Madison no puedo esperar para conocer a tu angelito”, compartió.

De igual manera, Dianna de la Garza, madre de Demi, aprovechó para despedirse de su nieta y dejar claro que siempre vivirá en su corazón.