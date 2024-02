“No quiero enamorarme, si hiciera eso, creo que tendría un ataque al corazón” es uno de los versos emblemáticos de la canción “Heart attack”, éxito interpretado por Demi Lovato lanzado en 2013.

Aunque la letra del sencillo no es polémica, su selección para el evento Go Red for Women Red Dress Collection organizado por la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association) generó sorpresa. Esto se debe a que el evento se enfoca en la salud cardiaca, y la elección de un tema titulado “Heart attack” podría parecer muy inapropiada.

A pesar de que la decisión aparentemente poco acertada de Demi pudo haber generado millones de críticas en línea y haber incomodado a algunos asistentes al concierto, TMZ informa que en el evento, la interpretación no fue mal recibida, e incluso fue respaldada por la propia asociación. El portal señala que para la AHA, la canción no resultó ofensiva, aunque sí hubo algunas descripciones negativas en redes sociales.

Además, para Demi Lovato, “Heart attack” adquirió un nuevo significado después de experimentar una sobredosis en 2019. Fue esta experiencia personal la que inspiró la elección del tema para su actuación, reflejada en el reciente video, que recibió opiniones muy favorables dentro de la sala.

Antes de cantar, dedicó un mensaje significativo: “Esta canción tiene muchos paralelismos para mí, con mi viaje y es un recordatorio para todos nosotros sobre lo poderosa que es la conexión entre la mente, el corazón y el cuerpo”.