Demi More acepta su edad

The substance es un arriesgado largometraje con toques gore que llevó a la actriz Demi Moore al extremo, física y emocionalmente. “(Es) una película que me sacó por completo de mi zona de confort y que me hizo romper todos mis límites”, dijo la actriz de 61 años en la rueda de prensa del filme que se presentó en el certamen francés.

Con esta cinta, Demi Moore vuelve a los reflectores que los absurdos cánones de Hollywood devotos a la juventud parecían haberla abandonado, pero que en la actualidad han ido cambiando, gracias a que las mujeres han comenzado a tomar el control de las historias creadas para ellas.

Aunque ante la pregunta, la estadounidense asegura que ella nunca se ha sentido cancelada por el paso del tiempo. “No comparto esa percepción de mujeres canceladas, independientemente de lo que ocurre afuera de ti, el tema real es cómo estás relacionándote tú con esa cuestión”, comentó.

Demi Moore indicó que lo que más amó del guión que escribió Coralie Fargeat “es que habla de la perspectiva masculina, de cómo deberíamos ser en la mente de los hombres”.