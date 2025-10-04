Demian Bichir buscará al “Destripador”

Jack el destripador, el famoso asesino serial del siglo XIX, ha logrado salir de Inglaterra y llegado a Veracruz, en donde intentará ser atrapado por un médico forense y una química que tienen todo en contra.

Esa es la trama de la serie El dentista, personaje de Demian Bichir, nominado al Óscar en 2012, y que espera fecha de salida en México, luego de que debutó en la tv de E.U. la semana pasada.

La producción, basada en la novela El visitante extranjero, de Julio Rojas, tiene como piedra angular la llegada del “Destripador”, a quien se le atribuyen al menos cinco feminicidios de mujeres dedicadas a la prostitución en la ciudad inglesa de Whitechapel, en 1888.

En la vida real jamás se logró su captura: existen diversas versiones de su identidad, entre ellas la de ser un migrante polaco que murió en los albores del siglo XX.

Ahora Bichir será el dentista forense quien, junto con una química (Camila Sodi) descubren al asesino y emprenden una búsqueda con la dificultad de que se trata de un hombre blanco, en una ciudad donde los ingleses tienen poder. “Es una serie oscura, un thriller, siendo un poco la premisa de que Jack abandona Londres para seguir matando mujeres. Este dentista y la química descubren quién es, dan con su paradero, pero tienen dificultades en el entorno”, cuenta Hari Sama, director de seis de los ocho episodios que conforman la serie.

Lanzamiento

Se trata de una producción original de ViX, pero de acuerdo con Sama, se decidió otorgar el título a Prime Video para México y Latinoamérica y salir el próximo año.

Como se trata de una coproducción con la compañía española de Movistar, se estrenará en el país europeo a finales del presente año.