Demián Bichir pelea por permanecer

La familia Creed, descendiente del mítico Apollo de la saga de Rocky, tendrá a un peligroso y poderoso oponente en el mexicano Demián Bichir.

El actor de Sexo, pudor y lágrimas e Hidalgo, la historia jamás contada acaba de terminar las grabaciones de la serie Delphi, spin-off de las tres cintas que llevaron a Adonis Creed, hijo de Apollo, como protagonista, la cual tendrá salida por Prime Video.

Por eso aún luce el cabello corto, porque así es la imagen del personaje, un entrenador jalisciense con mucha experiencia en el mundo del pugilismo. “Es una historia derivada de la franquicia de Creed, el boxeador moreno, hijo del gran rival y amigo de Rocky. Y es la historia de dos gimnasios: uno es del hijo de Creed, que se llama Delphi, y es un gimnasio hecho y derecho, moderno, impecablemente bien armado, con una infraestructura hermosa; contra el mío, que es modesto, con sacos parchados, fajador y campeón olímpico, que ahora entrena”, comenta. “Soy padre de dos chavos que son grandes boxeadores y, entonces, la serie trata de qué se debe llegar a las peleas nacionales y cada gimnasio presenta a dos de sus mejores elementos, que buscan llegar”, agrega.

En mayo pasado, durante un evento de Amazon donde se dieron a conocer las nuevas producciones, se informó que el actor estadounidense Michael B. Jordan, protagonista de Creed, fungiría únicamente como productor ejecutivo.

Marco Ramírez, showrunner del proyecto, informó que el núcleo de la serie sería la historia de un joven boxeador latinoamericano del este de Los Ángeles, quien desafía a su padre para entrar en el programa de élite Delphi, el mismo que descubrió a Adonis Creed.

A las cuerdas

Es la segunda ocasión en que Bichir se encuentra en el universo boxístico, pues en 2001 estrenó Bendito infierno, donde era un peleador cuya alma era perseguida por un ángel y un demonio. “Es divertido el box”, dice mientras recrea, durante la charla, la clásica pose de los puños en actitud ofensiva.

En el elenco, de acuerdo con la propia plataforma de streaming, se encuentran Wood Harris, quien interpreta al entrenador en Creed; Benji Santiago, Juan Castano, Andre Royo y Sofia Black-D’Elia.

Producciones

Demián estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), para hablar el documental Sanctuary woman (Mujer santuario), dirigido por Alan Domínguez y del que es productor.

La cinta sigue a Jeanette Vizguerra, migrante mexicana que en 2017 se refugió con sus hijos en el sótano de una iglesia en Denver para evitar ser deportada, y aborda también el aumento de los operativos migratorios en 2025.

El actor también presentó Without blood (Sin sangre), película dirigida por Angelina Jolie y basada en la novela del italiano Alessandro Baricco, en la que comparte créditos con Salma Hayek.

La historia sigue a una mujer que, décadas después de presenciar el asesinato de su familia durante un conflicto armado, se reencuentra con uno de los involucrados.