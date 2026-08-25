Demián Rugna le teme al terror real

Demián Rugna lleva años imaginando algunas de las formas más brutales de la maldad: niños asesinados, cuerpos poseídos, animales que atacan a sus dueños y madres capaces de devorar a sus propios hijos.

Sin embargo, tres años después de estrenar Cuando acecha la maldad, el cineasta argentino encuentra más difícil competir con un horror que no necesita efectos especiales.

Las guerras, las matanzas que circulan diariamente por las pantallas y una violencia que, considera, ha dejado de esconderse detrás de discursos políticos le resultan hoy más perturbadoras que cualquiera de las imágenes que ha construido para el cine. “Estamos atravesando por la maldad en sí misma, la maldad que ha llegado a tener el poder mundial y se ha sacado la careta. Antes nos mentían, ahora van y toman lo que es tuyo, y si tienen que matar a 100 mil personas, no tienen ningún problema porque tienen las armas, los medios y se apoderan de tu cultura también”, cree.

Invitado especial

El director visitó México como parte de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror, donde Cuando acecha la maldad regresó a la pantalla grande después de convertirse en uno de los mayores fenómenos recientes del terror argentino.

Estrenada mundialmente en el Festival de Toronto en 2023 y disponible actualmente en Netflix, la película sigue a dos hermanos que descubren en una comunidad rural a un cuerpo poseído que alberga una entidad maligna próxima a nacer.

El realizador, quien no se considera no religioso, pero respetuoso de la fe, señaló que la religión puede ser un refugio ante el dolor, aunque también ha servido como instrumento de conquista. Para él, el debate va más allá de cualquier credo y cuestiona la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. “Entiendo la religión como amor, pero también como una herramienta que ha sido de conquista y de ‘educar’ para poder seguir pasándote por arriba”, lamenta.

También le inquieta la facilidad con la que las imágenes más atroces terminan incorporándose a la rutina. “Lo que más miedo me da es que pareciera que estamos todos anestesiados. Las noticias son cada vez más terribles y no nos moviliza a todos como sociedad”, comentó.