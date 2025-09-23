Demon Slayer acumula 500 mdd

La película Demon Slayer: El Castillo Infinito sigue generando titulares tras alcanzar los 500 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. El fenómeno del anime ha superado las expectativas de la industria cinematográfica, consolidándose como una de las producciones animadas más exitosas de la historia reciente.

Se reportó que la cinta superó a Him, la nueva propuesta de Jordan Peele, que debutó en Estados Unidos. El logro confirma que Demon Slayer mantiene su poder más allá de Japón, atrayendo a fans de todo el mundo.

¿Cuánto lleva acumulado Demon Slayer: El Castillo Infinito en taquilla?

De acuerdo con Box Office Mojo, especializado en estadísticas de taquilla, la película ya acumula 555 millones de dólares y busca superar a Superman, el gran estreno del verano.

La producción dirigida por James Gunn, que actualmente se encuentra disponible en HBO Max, ha recaudado 615 millones de dólares, por lo que la competencia entre ambas es estrecha.

El New York Times informó que el filme basado en el manga de Koyoharu Gotouge contó con un presupuesto aproximado de 20 millones de dólares, lo que significa que ya ha recuperado con creces sus costos de producción y publicidad.

¿Cómo le fue a Demon Slayer en México?

En México, la cinta animada logró recaudar 9.8 millones de dólares (alrededor de 180 millones 365 mil pesos) en su primer fin de semana de estreno. Su impresionante desempeño reafirma el impacto que el anime japonés ha tenido en el público mexicano en los últimos años.

Además, Demon Slayer: El Castillo Infinito es la primera entrega de una trilogía cinematográfica que narrará el desenlace de la historia de Tanjiro y sus amigos, según los planes de Sony Pictures y Crunchyroll.