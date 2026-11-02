Demon Slayer rompe récord en Japón

El ánime se ha convertido en una de las industrias más redituables de Japón y en 2025 batió récord de ganancias al alcanzar ingresos por 28 mil 500 millones de dólares (4.5 billones de yenes), un 15.8 por ciento más que lo obtenido en 2024, esto de acuerdo con un informe publicado por The Hollywood Reporter.

Por primera vez, la base de fans del ánime en el extranjero logró que las ventas internacionales superaran a las locales, con 16 mil millones de dólares, frente a los 12 mil millones del consumo doméstico.

La Asociación de Animación Japonesa informó que las ventas fueron impulsadas sobre todo por el éxito cinematográfico de la película Demon Slayer: el castillo infinito, que recaudó 800 millones de dólares a nivel mundial, siendo la película japonesa y de ánime más taquillera de todos los tiempos.

La asociación también explicó que esperan que esta industria tenga cerca de 130 mil millones de dólares para 2033.