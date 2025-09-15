Demon Slayer rompe récord

La película Demon Slayer: Infinity Castle marcó un récord de recaudación en preestrenos para una cinta de ánime en EE. UU., al superar los 11.4 millones de dólares entre las funciones previas para fans, del martes y el jueves.

De acuerdo con datos de la productora Sony/Crunchyroll y recabados por Deadline, la cifra rebasó los 4.3 obtenidos por la anterior marca, Dragon Ball Super: super hero, de 2022. La primera jornada de Infinity Castle superó además los ingresos nocturnos de títulos como Joker: folie à deux (7 millones).