Denise Richards habla de separación

Denise Richards, exesposa del actor Charlie Sheen, se separó de Aaron Phypers tras ser víctima de violencia doméstica. Según documentos judiciales obtenidos por la revista Us Weekly, Richards, de 54 años, solicitó una orden de alejamiento.

Denise declaró ante el tribunal: “Durante nuestra relación, Aaron me estrangulaba con frecuencia, me apretaba la cabeza con ambas manos, me apretaba los brazos con fuerza, me daba bofetadas en la cara y la cabeza, me golpeaba la cabeza contra el toallero del baño, amenazaba con matarme, me sujetaba con la rodilla en la espalda hasta el punto de tener que suplicarle que se quitara de encima para que no me matara, y pirateaba mi portátil y mi teléfono para descargar todos mis mensajes de texto”.

Además, “Aaron amenazaba con frecuencia con ‘romperme la mandíbula’, lloraba, me rogaba que me quedara y prometía buscar ayuda, pero nada de esto ocurrió… Aaron me ha causado al menos tres conmociones cerebrales. Me ha dicho que dejó grabadoras para grabarme mientras estaba sola en habitaciones de hotel y en mis casas”.

El 4 de julio, declaró: “Aaron se acercó repetidamente a cinco centímetros de mi cara y me gritó insultos degradantes, incluso llamándome ‘mierda’ y ‘pedazo de mierda’… Más tarde ese día, Aaron me persiguió, me agarró los brazos con fuerza, me empujó y me arrastró al suelo. Caí en las escaleras, causándome un dolor inmenso. Me robó la ‘laptop’ y me envió mensajes privados que había robado sin mi permiso”.

Aseguró que Phypers “transfirió mis mensajes de texto a su ‘laptop’”. Dijo que la despertó gritando: “¡Maldita perra! Entré en tu ordenador y vi tus mensajes de texto porque tu portátil estaba abierto mientras veías la película en Netflix. Le di a sincronizar Imessage para que aparecieran en tu portátil y se descargó todo, y le tomé fotos a todo, mentirosa”.

Más tarde, “mientras estaba orinando en el baño, Aaron me golpeó la cabeza con la palma de la mano mientras me gritaba ‘¡dame tu maldito teléfono!’”, contó. Richards solicitó que se le ordenara a Phypers mantenerse a 90 metros de ella y devolverle sus computadoras portátiles y todo lo que él descargó de su teléfono.

En su demanda, declaró que se mudó de la casa familiar en 2023 debido a problemas matrimoniales y que alquilaba tres casas adosadas. “Soy la única persona en el contrato de arrendamiento de las tres casas adosadas. Desde el 4 de julio de 2025, le he dicho repetidamente a Aaron que ya no puede entrar en ninguna de mis casas adosadas, pero él ha entrado repetidamente sin previo aviso”, afirmó.