Denisse decidió romper el silencio y salió a aclarar cuál era la verdad sobre la supuesta relación sentimental que aseguran sostuvo con Laura Zapata. A pesar de que desde un inicio dejó en claro que siempre ha mantenido su vida personal muy reservada, la cantautora aseguró que siempre se ha caracterizado por ser una mujer que no tiene miedo de nada.

“Estoy obligada a desmentir lo que no es verdad, como el caso de Laura. No nos dio el clic, ni ella conmigo, ni yo con ella, ‘match’ no hubo. La quiero, pero lo intentamos y no se dio. Quiero a sus hermanas, estoy dolida con lo que ha pasado con su hermana”, declaró Denisse de Kalafe.