Una joven creadora de contenido se popularizó, no por sus fotos eróticas, sino por haber denunciado las malas prácticas laborales de su progenitora.

Alejandra Castilla, conocida en redes como Aleeydea, detalló cómo su madre, quien es dueña de una empresa, usa estrategias para reportar salarios inferiores a los percibidos por los trabajadores. “Yo sé de primera mano que tiene estrategias para pagar menos impuestos, aunque esto repercuta en el salario de sus empleados”, indicó en un video. Además, señaló a su madre por recurrir a prácticas de explotación laboral y despectivas hacia sus empleados. “Escuché cómo ella dijo miles de veces ‘pinches asalariados, de todos modos ellos no necesitan ganar más porque ellos no pagan colegiatura, ellos no viajan, a ellos no les importa’”, contó.

La chica dividió opiniones entre los internautas. “Quemando a la jefita que le dio todo, educación y lujos”. “Qué le pasa a la gente. Por pedir que se respeten los derechos básicos ya creen que es socialismo”, fueron algunos de los comentarios.

Ale expresó su frustración ante la defensa que algunos hacen de los empresarios. “Yo vi a mi mamá explotar a sus empleados sin ningún tipo de remordimiento y por eso me da risa y algo de tristeza ver gente defender a los empresarios cuando no pertenecen a ese círculo”.

En medio de la controversia, Ale subrayó su independencia personal y financiera. “Y antes de que empiecen, hace años que mi mamá no me mantiene y al menos no exploto a nadie. Me exploto a mí misma en ‘Onlyfans’”, dijo.