Denuncia contra Vadhir irá a FGR

Los problemas legales que enfrenta el actor Vadhir Derbez están a punto de complicarse. En medio de las acusaciones por presunto abuso sexual, la denunciante adelantó que se presentará ante la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir que se agilicen las investigaciones.

Fue en mayo de este año, cuando se dio a conocer que una joven de 19 años (y quien se ha mantenido en el anonimato), denunció al hijo del también actor Eugenio Derbez por un supuesto ataque sexual ocurrido durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México.

Continuará el proceso

Ahora, a través de un comunicado de prensa, los abogados de la chica revelaron que se presentarán ante la dependencia y con la única intención de que el caso avance. “La solicitud tiene como propósito expresar el interés en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género, y que se garantice el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, con respeto a los derechos de todas las personas involucradas”, se lee en el escrito.

Desde que el caso se hizo público, el actor ha defendido su inocencia; incluso, afirmó que la supuesta víctima intentó extorsionarlo, pues le exigieron 350 mil dólares para evitar consecuencias legales.

En agosto pasado, Vadhir informó que había obtenido una sentencia de amparo relacionada con la investigación, aunque no hizo públicos los alcances de la resolución.