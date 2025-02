Un tribunal en California, Estados Unidos, habría emitido un fallo a favor de la cantante británica Adele en una demanda por plagio presentada contra la intérprete Ángela Aguilar por el tema “Qué agonía”, la cual interpreta a dueto con Yuridia.

El caso se centró en las similitudes entre el éxito internacional de Adele, “Rolling in the deep”, y la canción “Qué agonía”, aunque este presunto veredicto, que aún no ha sido confirmado oficialmente, ha generado un amplio debate en la industria musical y entre los seguidores de ambas artistas.

La controversia surgió inicialmente en redes sociales, donde usuarios señalaron que el coro de “Qué agonía” presentaba una notable semejanza con el tema de Adele, lanzado en 2010 como parte de su álbum 21. Estas observaciones habrían llevado al equipo legal de la cantante británica a tomar algunas acciones legales, argumentando una posible infracción de derechos de autor. En medio de rumores que cuestionan la originalidad de la canción “Qué agonía”, el compositor mexicano Enrique Guzmán Yáñez, conocido artísticamente como “Fato”, salió en defensa de Ángela Aguilar. Según declaraciones recogidas por la prensa mexicana en el pasado, “Fato” aseguró que la canción pertenece a la joven cantante y a su padre, Pepe Aguilar, desestimando las acusaciones de plagio que han circulado en los últimos días.