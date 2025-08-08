Denuncian a la marca Adidas

El gobierno de Oaxaca denunció por plagio a la marca Adidas y al diseñador Willy Chavarría por la colección de huaraches Oaxaca Slip On.

Tras el pronunciamiento del gobierno estatal, la Secretaría de Cultura federal encabezada por Claudia Curiel de Icaza, reprobó la apropiación cultural de los huaraches hecho por la marca deportiva.

A través de su cuenta de X, la titular de la dependencia comentó que, sin contar con la autorización de la comunidad de Villa Hidalgo Yalálag, hicieron uso del diseño tradicional de los huaraches, lo cual afecta los derechos colectivos de las comunidades originarias lo que pone en riesgo su patrimonio cultural, con ello su identidad y memoria histórica.

Curiel de Icaza comentó que trabajará de la mano con el gobierno de Oaxaca y el Instituto Nacional del Derecho de Autor Oficial (Indautor) para llevar a cabo las acciones legales necesarias.

Apropiación

El diseño mezcla elementos del huarache tradicional mexicano con el estilo urbano característico de la marca alemana. Este lanzamiento ha generado reacciones divididas.

Mientras algunos lo ven como una propuesta interesante que combina moda y cultura, otros critican la iniciativa por considerar que se trata de una forma de apropiación cultural, ya que el nombre y diseño hacen referencia directa a una prenda emblemática de comunidades indígenas mexicanas.

Los huaraches Oaxaca Slip On están fabricados en cuero de alta calidad, con un trenzado que recuerda al de los huaraches tradicionales, pero adaptado con una suela gruesa tipo sneaker.

La propuesta de Willy Chavarría busca reinterpretar un calzado con historia, bajo una estética moderna y funcional. Esta combinación ha sido presentada como un homenaje a la cultura chicana, una identidad con la que el diseñador dice sentirse identificado.

En una entrevista con el medio Sneaker News, Chavarría explicó que su intención era celebrar esta herencia cultural a través de su trabajo con Adidas.