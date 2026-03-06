Denuncian a vocalista de Los Recoditos

Rafa González, vocalista de Los Recoditos, se convirtió en tendencia en redes sociales tras la denuncia pública de su esposa, Fernanda Redondo, quien lo acusó de maltrato físico, psicológico y emocional.

La polémica surgió a partir de un video publicado en Tiktok, donde se pueden ver lesiones en el rostro de la mujer mientras González aparece a su lado dentro de un vehículo. En la grabación, Fernanda pide: “Amiga, guárdame este video, por favor. Mira como me tiene. Él, él”.

Asimismo, en un segundo video, Fernanda denunció que tras 12 años de matrimonio, ha sufrido constantes agresiones, infidelidades y maltrato que la llevaron a recibir atención psiquiátrica. “Actualmente soy paciente psiquiátrico debido a todas las infidelidades, entre otras cosas que no puedo hablar por aquí me he llegado a encontrar en un punto demasiado depresivo”, dijo.

Además, relató que fue golpeada y herida con un cuchillo durante una reunión familiar, asegurando que su esposo intenta silenciarla y que incluso personal de su empresa habría acudido para defenderlo. “Me somete para que yo no pueda decir nada. Me quita mi teléfono, quiero hacerlo responsable por si algo me llega a pasar”, expresó.

¿Quién es Rafa González?

Es un cantante mexicano reconocido como vocalista de la banda Los Recoditos, una de las agrupaciones más influyentes en la música banda regional mexicana, originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Se unió al grupo alrededor de 2019 y debutó con el sencillo “Perfecta”, consolidándose rápidamente dentro de la banda. Desde su incorporación, ha participado en giras, conciertos y grabaciones, interpretando éxitos como “En como inducido”, “De esta me levanto”, “Se pronostican borracheras” y “Mi lugar seguro”, entre otros.

En varias ocasiones ha estado en el ojo público, como cuando fue agredido por un hombre en situación de calle mientras grababa un video en el malecón de Mazatlán, situación que el propio González compartió con humor en sus redes sociales.

Está casado con Fernanda Redondo Cortez, madre de tres hijos, uno de ellos del vocalista. Mantiene una activa presencia en Instagram, donde comparte su día a día y sus presentaciones con Los Recoditos frente a más de 100 mil seguidores.