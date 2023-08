Aunque la exposición “Transparencias”, ideada por la coleccionista y curadora Lucía Ruanova Abedrop, nació bajo la premisa de contar la historia del cristal y de proyectar luz, color y armonía en el Museo de Arte de Querétaro (MAQRO), se convirtió en un ejemplo de gestión improvisada por parte del director, Antonio Arelle Barquet, quien intentó alterar la museografía, sin explicación científica o estética, y modificó la fecha de cierre antes y después de la apertura.

Así lo reveló a Excélsior la coleccionista que ha colaborado, de forma honoraria, en decenas de museografías, curadurías y asesorías en el MAQRO, durante el último año, incluso evitando la exhibición de piezas falsas en dicho espacio.

Además, Ruanova Abedrop acusó la falta de profesionalismo de Arelle Barquet, así como maltrato institucional, abuso de confianza, contradicciones entre sus dichos y sus comunicados oficiales, y un manejo museográfico similar al de una galería privada.

La especialista también lamentó que el recinto —que depende de la Secretaría de Cultura de Querétaro y utiliza recursos público— no le proporcionara el material prometido para el montaje, aunado a que hoy se omite cualquier pago de honorarios por su trabajo, argumentado que fue invitada “solo como coleccionista”, pese a que ella investigó, diseñó, embaló y requirió, a título personal, el préstamo de obras de otros compradores de arte.

“Me quedo con una profunda desilusión y me siento defraudada, porque todo este trabajo lo hice con la mejor intención. Llegó un momento en que estaba cansada, acomodando piezas frágiles y pesadas, como jarrones de 22 kilos, y los moví uno por uno”, apuntó.

“Transparencias” —que exhibe cerca de 140 piezas de vidrio que van de la cultura fenicia y romana hasta obras de cristal de Murano de los siglos XVII al XX— cerraría el 15 de octubre y sería una de las tres exposiciones que acompañarían el 35º aniversario del recinto, en septiembre próximo, explicó Ruanova Abedrop, pero en una comunicación reciente el titular del museo de indicó que esta se desmontará el 27 de agosto, argumentando que las salas serán ocupadas en otra exposición.

“Condicionar el cierre de la muestra porque no quise ponerla a su gusto me parece algo ruin y mezquino. Es un capricho del director del museo. Me siento insultada, ofendida y humillada. Es imperdonable”, expuso la también integrante del grupo El Caballito Conservación.