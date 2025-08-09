Denuncian mensajes de odio a Priscila

El equipo de Priscila Valverde publicó un comunicado en redes sociales para denunciar los mensajes ofensivos que ha recibido la modelo durante su participación en La casa de los famosos México.

Por segunda semana, la exreina de belleza fue nominada por sus compañeros, lo que dividió opiniones en las redes sociales. Aunque muchos le han expresado su total apoyo, otros se han manifestado a favor de su salida; incluso la han llamado “mueble” y han criticado su apariencia física.

Ante esta situación, el equipo externo de la modelo decidió tomar cartas en el asunto y, mediante un extenso texto, reprobaron el comportamiento de los usuarios. En el escrito, que se compartió en el Instagram de Priscila se publicó el mensaje, pidieron un alto a la ola de odio y destacaron que La casa de los famosos México es solo un programa de entretenimiento que no debe tomarse tan en serio. “Queremos alzar la voz ante los mensajes llenos de violencia, discriminación y desprecio que ha recibido. Recordemos: esto es un juego y un programa de entretenimiento, pero nadie merece ser blanco de agresiones o insultos”, expusieron.

Asimismo, aclararon que antes de ser una participante del polémico reality show, Valverde es mujer, afrodescendiente y reina de belleza, y ninguna de estas condiciones pueden ni deben ser usadas como insultos. “Así como ella, todos merecemos respeto. Seamos palabras que abrazan, no letras que hieren”, finaliza el comunicado.