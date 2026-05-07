Denuncian saqueo en Chalco

Arqueólogos de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico alzaron la voz contra el saqueo sistemático en el sitio arqueológico de Los Tlalteles, ubicado en Chalco, Estado de México.

En un breve comunicado compartido en redes sociales, los arqueólogos responsabilizaron a la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), y de forma más directa, al director general de Salvamento Arqueológico, Salvador Pulido, y al director del Centro InahEstado de México, Nahúm Noguera, “por los daños y saqueos ocasionados al patrimonio arqueológico, pues han sido omisos para actuar conforme a lo que establece la legislación vigente y, en algunos casos, han autorizado obras en detrimento de los monumentos arqueológicos e históricos”.

Por su parte, la cuenta de Facebook Frente Común Tlalteles (hecha por ciudadanos que promueven la creación de humedales en esa zona) confirmó que el robo de patrimonio arqueológico es una constante en ese sitio, y señaló que el daño causado por las autoridades “es irreparable”. “Ya no es secreto para nadie, nuestra historia nos está siendo arrebatada. Todos los días se saquean vestigios en los Tlalteles: cerámicas, huesos, esculturas. La inacción de las autoridades ha causado daños irreparables. Chalco es un antecedente terrible para la arqueología nacional. Pedimos de inmediato la intervención del Inah y de las autoridades locales para detener esta situación”.

Además, el influencer Señor Blue, dedicado a compartir material audiovisual sobre sitios arqueológicos, subió a su cuenta de Facebook un video donde se aprecian excavaciones irregulares en Los Tlalteles. De acuerdo con el youtuber, pobladores le afirmaron que personas ajenas a la comunidad, con material especializado, acuden al lugar para saquear las piezas arqueológicas, una situación que no es nueva, que se ha denunciado, pero que sigue ocurriendo sin la atención de las autoridades.

En otra publicación, el creador de contenido compartió una serie de vestigios arqueológicos, como esculturas de barro, pedazos de cerámica e incluso restos óseos humanos. En las imágenes se aprecia que el influencer está acompañado de pobladores de la zona. “Miles de piezas arqueológicas han sido extraídas ilegalmente de este sitio. Viajé para documentar este lamentable saqueo en el valle de México, y denunciar públicamente el desinterés del Inah para resolver esta situación”, escribió Señor Blue.

Tráfico de piezas

De acuerdo con la cuenta Tlatoani Ahuitzotl, dedicada desde 2013 a divulgar la historia de Mesoamérica, se tiene rastreado que las piezas extraídas del sitio Los Tlalteles son puestas a la venta en páginas como Marketplace o Mercado Libre.

El 29 de abril, la cuenta escribió: “De acuerdo con reportes vecinales, en las colonias Xico y Jardines de Chalco fue localizada y posteriormente saqueada una ofrenda prehispánica presuntamente dedicada a Tláloc. El conjunto incluía braseros, conchas, objetos de obsidiana y restos óseos humanos, materiales que podrían corresponder al periodo Clásico (ca. 150–650 d.C.). Tras su extracción, los materiales habrían quedado en manos de un particular que, según denuncias, intenta venderlos a través de Facebook. Es decir, patrimonio arqueológico reducido a mercancía ilegal”.