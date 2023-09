Había avanzado ya la mitad del concierto de la banda británica en el Foro Sol, ya se habían coreado varios clásicos, pero la noche no podía redondearse sin recordar al miembro del grupo que falleció en 2022, Andrew Fletcher.

Y así lo hizo el grupo mientras sonaba el tema “World in my eyes”, proyectando la imagen de quien fuese uno de los principales compositores de las canciones de Depeche: Andrew Fletcher. En la imagen que podía verse en las dos pantallas grandes a los costados del escenario, se vio a Andy primero con los ojos abiertos, después los tuvo cerrados hasta que se tapó un solo ojo al finalizar la canción.

Andy “Fletch” Fletcher, tecladista de la banda por más de 40 años falleció en mayo de 2022, tenía 60 años, una persona cercana a la banda dijo que Fletcher falleció de causas naturales en su casa en Gran Bretaña. La persona habló bajo condición de permanecer en anonimato por no estar autorizada para hacer declaraciones públicas.

La proyección no fue todo, ya que el público levantó pancartas con el nombre de Andy, algunas más grandes que otras, muchas del mismo tamaño en una organización masiva para recordar a uno de los miembros más importantes de la agrupación. Pero no podía recordar de mejor manera que cantando sus composiciones más icónicas, ni más ni menos que “Never let me down again”, “Enjoy the silence”, y la última canción de la primera de tres fechas que dará el grupo en el país “Personal Jesus”.

Así, con una entrega total del vocalista Gaham, que fue respaldada por los miles de seguidores, terminó el concierto de la banda que regresa este 23 y 25 de septiembre a concluir su paso por México como parte de la gira de su último disco Memento Mori.