Pese a haber concluido su contrato con Televisa en muy buenos términos, Eugenio Derbez revela que está vetado de Televisa y explica cómo se dio cuenta de esta situación, debido a que no ha sido informado de manera oficial.

“Sí, sí estoy vetado”, reveló Derbez a los medios de comunicación. “Dicen que no estoy vetado públicamente, pero si se fijan, acabo de hacer promoción de ‘Radical’, que sale en Vix, que fue una película de Videocine, y no fui a ‘Hoy’, ni a ningún noticiero, ni a ningún programa de Televisa. Nos cancelaron, faltaban seis horas. Y se los dije a los de Vix, ‘estoy vetado’, nada más que no lo quieren aceptar”, comentó.

Sin embargo, el protagonista de la película No se aceptan devoluciones no ha necesitado el apoyo de dicha compañía para que sus proyectos sean exitosos. Si bien el artista no sabe la causa, cree que se debe a que habló en contra del Tren Maya.